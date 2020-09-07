عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. تصرف متهور يقصي ديوكوفيتش من أمريكا المفتوحة للتنس

الإثنين 7 سبتمبر 2020

الخليج 365

تقرر استبعاد الصريي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الأحد.



وتم استبعاد اللاعب الصربي بعد أن ضرب الكرة في أحد مراقبي الخطوط خلال مباراته ضد الإسباني بابلو كارينيو بوستا في الدور الرابع.

وبعد أن خسر شوط إرساله ليتأخر 5-6 في المجموعة الافتتاحية، ضرب ديوكوفيتش الغاضب الكرة في أرض الملعب لتصطدم بمراقبة الخط.

وحاول ديوكوفيتش تدارك تصرفه المتهور، حيث توجه نحو الحكمة لمعرفة ما إذا كانت على ما يرام والاعتذار لها، وبعد بضع دقائق نهضت وخرجت من الملعب.

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وبعد 10 دقائق من المشاورات مع الحكم الرئيسي للبطولة، تقرر إعلان فوز كارينيو بوستا بالمباراة وتأهله إلى ربع النهائي.

وتقول لوائح البطولات الأربع الكبرى: "لا يجب على اللاعبين في أي وقت إهانة أي حكم أو منافس أو متفرج أو أي شخص في موقع إقامة البطولة".

وتسبب تصرف ديوكوفيتش في حرمانه من حلمه الخاص بالاقتراب من الرقم القياسي الذي يحمله السويسري روجيه فيدرر في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".

ويحتل ديوكوفيتش المركز الثالث في قائمة المتوجين بالبطولات الأربع الكبرى برصيد 17 لقبا، يليه الإسباني رافائيل نادال بـ19 لقبا، ثم المتصدر روجيه فيدرر بـ20 بطولة.