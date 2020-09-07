شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يغلق صفحة طنطا ويستعد لمواجهة تماسيح النيل بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، صفحة مباراة طنطا التى أقيمت عصر الاحد على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث يبدأ الفريق اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل على ستاد الاهلى والسلام بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية حيث يخوض اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة طنطا تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً فى ظل ضيق الوقت بين المباراتين.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.

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فى سياق أخر ، كشف مصدر بنادى الإنتاج الحربى أن ناديه يرفض فكرة التعاقد مع اللاعبين الراحلين عن الأهلى والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويفضل استعارة اللاعبين الشباب بالناديين، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "مطاريد الأهلى والزمالك يطلبون أموالا تفوق قدرة خزينة الإنتاج الحربى وتصنع فتنة بين اللاعبين الموجودين بالفريق ونحن فى غنى عن ذلك".

وأضاف المصدر، "فاتحنا أحد لاعبى الأهلى الذى خرج للإعارة فى الميركاتو الشتوى الماضى وطلب ثلاثة ملايين جنيه فى الموسم وعلى الفور اعتذرنا له" .

وتابع المصدر، "بينما اللاعبين الشباب نحصل عليهم عن طريق الإعارة ونمحنهم فرصة المشاركة باستمرار والتألق ويكون المقابل المادى زهيداً للغاية، لذا نفضل الشباب عن اللاعبين الراحلين من قطبى الكرة المصرية".