شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاتحاد السكندرى يستدرج المقاصة فى مواجهة مثيرة على ستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره مصر المقاصة في الثالثة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل مع طنطا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما حقق الفريق الفيومى فوزاً عريضاً على الاسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

ويسعى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لإستعادة نغمة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى ويغيب عن زعيم الثغر الليلة عماد السيد حارس المرمى للإصابة في المقابل شدد إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة على لاعبيه ضرورة مواصلة الهروب من شبح المراكز المتأخرة في جدول المسابقة للوصول للمنطقة الدافئة.

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ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام المقاصة مكون من :"محمود الزنفلى ، السيد سالم، إسلام جمال، عمرو الميداني، محمود شعبان ، أحمد راشد، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية ، عبد الغني محمد، رزاق سيسيه، كريم الديب".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام زعيم الثغر مكون من :"محمود حمدى ، عصام صبحي وأحمد عبدالعزيز «مودي» ومحمد دبش وعاصم سعيد ، خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم ، شميلس بيكلي وعمرو مرعي".