رياضة | آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن انتقال اللاعب الدولي الهولندي ديباي مهاجم نادي ليون الفرنسي لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن كومان المدير الفني لنادي برشلونة يرغب بقوة فى نجم ديباي هذا الصيف لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بالموسم الجديد. وأضافت التقارير أن رئيس نادي ليون الفرنسي اعترف أن نادي برشلونة الاسباني ونظيره روما الإيطالي مهتمان لضم النجم الدولي الهولندي هذا الصيف. يذكر أن ديباي نجح فى التألق مع فريقه ليون الفرنسي هذا الموسم ببطولة دوري أبطال أوروبا وجذب أنظار عديد من الأندية الأوربية الكبيرة أبرزها روما الإيطالي وبرشلونة الاسباني.

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