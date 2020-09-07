رياضة | حسن مصطفى: لا يوجد في الرياضة المصرية أسماء تقترب من قيمة حسن حمدي والخطيب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسن مصطفى: لا يوجد في الرياضة المصرية أسماء تقترب من قيمة حسن حمدي والخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أنه لا يوجد في الرياضة المصرية اسماء تقترب من قيمة ورمزية محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي وحسن حمدي رئيس النادي السابق.

قال مصطفى في تصريحات لبرنامج "الماتش": "حسن حمدي والخطيب قيمة وقامة كبيرة جدا في الرياضة المصرية، وأرفض الحديث عن عدم دعوة مرتضى منصور رئيس الزمالك".

ولفت إلى أنه وجه الدعوة إلى حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، لحضور القرعة بصفته رمز رياضي وهو في الأصل زملكاوي.

وجاء نتيجة القرعة على النحو التالي :-

المجموعة الأولى: كاب فيردي - أوروجواي - ألمانيا - المجر

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المجموعة الثانية: بولندا - البرازيل - إسبانيا - تونس

المجموعة الثالثة: أنجولا - اليابان - كرواتيا - قطر

المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية - البحرين - الدنمارك - الأرجنتين

المجموعة الخامسة: منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي - فرنسا - النرويج - النمسا.

المجموعة السادسة: المغرب - آيسلندا - البرتغال - الجزائر

المجموعة السابعة: المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - التشيك - السويد - مصر

المجموعة الثامنة: روسيا - كوريا الجنوبية - سلوفينيا - بيلاروسيا