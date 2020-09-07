رياضة | حسن مصطفى: لا يوجد في الرياضة المصرية أسماء تقترب من قيمة حسن حمدي والخطيب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسن مصطفى: لا يوجد في الرياضة المصرية أسماء تقترب من قيمة حسن حمدي والخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أنه لا يوجد في الرياضة المصرية اسماء تقترب من قيمة ورمزية محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي وحسن حمدي رئيس النادي السابق.
قال مصطفى في تصريحات لبرنامج "الماتش": "حسن حمدي والخطيب قيمة وقامة كبيرة جدا في الرياضة المصرية، وأرفض الحديث عن عدم دعوة مرتضى منصور رئيس الزمالك".
ولفت إلى أنه وجه الدعوة إلى حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، لحضور القرعة بصفته رمز رياضي وهو في الأصل زملكاوي.
وجاء نتيجة القرعة على النحو التالي :-
المجموعة الأولى: كاب فيردي - أوروجواي - ألمانيا - المجر
المجموعة الثانية: بولندا - البرازيل - إسبانيا - تونس
المجموعة الثالثة: أنجولا - اليابان - كرواتيا - قطر
المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية - البحرين - الدنمارك - الأرجنتين
المجموعة الخامسة: منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي - فرنسا - النرويج - النمسا.
المجموعة السادسة: المغرب - آيسلندا - البرتغال - الجزائر
المجموعة السابعة: المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - التشيك - السويد - مصر
المجموعة الثامنة: روسيا - كوريا الجنوبية - سلوفينيا - بيلاروسيا