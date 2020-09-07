شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: تعرضت للإهانة لاختيار شرف اكرامى فى ناشئ الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أحمد ناجى, مدرب حراس مرمى سموحة الحالي, ومنتخب مصر السابق تعرضت للإهانة لاختيار شرف اكرامى فى ناشئ الاهلي مضيفا اتهانت من الكابتن طارق سليم عشان اخترت شريف اكرامى فى ناشئين الاهلى.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport، الاهلى خلص الدوري ومن المفترض منح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة حتى الحراس ، ومن السهل احتراف محمد الشناوى فى أوروبا الموسم القادم، مضيفا مصطفي شوبير تعرض للظلم بسبب اسم والده وادعاء المجاملات.

ورتب حراس مرمى نادى بيراميدز بحيث يكون احمد الشناوى الاول و شريف اكرامى الثاني والمهدى سليمان الثالث هو ترتيب حراس مرمى بيراميدز،من وجهة نظرى، مضيفا قولت لمحمد الشناوى فى مباراة ارجواي ، لما الشيخ الشعراوى كان بيخطب كويس كان بيمسح الحمامات، مضيفا محمد أبو جبل يؤدى بشكل رائع ،

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وواصل ناجى حدثه قائلا سموحة لديه لاعبين مميزين وطموح إدارة النادي كبيرة وأشكر فرج عامر على ثقته

الكبيرة ، مضيفا الهانى سليمان مدمن تدريب ويتدرب وهو عنده كورونا وعملنا 3 مسحات وجمعهم ايجابية ، ولكنه تم عزله في المرة الأخيرة لتجبن تكرار إصابته.

وقال أحمد إن الاهلى من أفضل الأندية التي قامت بعمل فترة إعداد ، لأنه عمل بشكل احترافي ، وأختلف في رحيل رمضان صبحي وأحمد فتحي إلى بيراميدز نظرا للبطولات والإعلانات فان المقابل المادي لن يكون كبير، مؤكدا أن الإعلانات ستكون قادرة على تعويض الفارق المالي لفتحي ورمضان بدلا من الرحيل عن الاهلى، مضيفا أن شريف اكرامى استخدم طريقة حضارية في الرحيل وسنه 37 سنة وأوافق على رحيله لأنه عايز يلعب ، ومفيش فى الكورة وعد باللعب .

وروى عن موقف بين الاسباني بيب جوارديولا والسويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش فى معسكر عن ضمان الاخير اللعب والدخول فى التشكيل إلا أن المدرب رفض وقال مفيش حد هليعب غر اللى يستاهل، وأنصح محمد عواد بالخروج إعارة من الزمالك