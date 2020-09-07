شكرا لقرائتكم أحمد ناجى : الهانى سليمان مدمن تدريب و"بيتمرن" وهو عنده كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يري أحمد ناجى, مدرب حراس مرمى سموحة الحالي, ومنتخب مصر السابق ، أن الدوري هذا الموسم استثنائي متمنيا استكمال المسابقة لتحقيق العدالة

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport، قائلا لست متأكدا من قدوم أحمد سامي لتدريب سموحة، ولكن أرى أن التوفيق غاب عن سموحة فى بعض المباريات وتشرفت بالعمل مع حمادة صدقي .

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وواصل ناجى حدثه قائلا سموحة لديه لاعبين مميزين وطموح إدارة النادي كبيرة وأشكر فرج عامر على ثقته

الكبيرة ، مضيفا الهانى سليمان مدمن تدريب ويتدرب وهو عنده كورونا وعملنا 3 مسحات وجمعهم ايجابية ، ولكنه تم عزله في المرة الأخيرة لتجبن تكرار إصابته.

وقال أحمد إن الاهلى من أفضل الأندية التي قامت بعمل فترة إعداد ، لأنه عمل بشكل احترافي ، وأختلف في رحيل رمضان صبحي وأحمد فتحي إلى بيراميدز نظرا للبطولات والإعلانات فان المقابل المادي لن يكون كبير، مؤكدا أن الإعلانات ستكون قادرة على تعويض الفارق المالي لفتحي ورمضان بدلا من الرحيل عن الاهلى، مضيفا أن شريف اكرامى استخدم طريقة حضارية في الرحيل وسنه 37 سنة وأوافق على رحيله لأنه عايز يلعب ، ومفيش فى الكورة وعد باللعب .

وروى عن موقف بين الاسباني بيب جوارديولا والسويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش فى معسكر عن ضمان الاخير اللعب والدخول فى التشكيل إلا أن المدرب رفض وقال مفيش حد هليعب غر اللى يستاهل، وأنصح محمد عواد بالخروج إعارة من الزمالك