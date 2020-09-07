شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إبراهيم يكشف تفضيله اللعب للأهلي على حساب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء إبراهيم، نجم النادي الأهلي سابقًا، إن مسئولي نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات معه من أجل الحصول على خدماته بعد التألق ضمن صفوف نادي المنيا، وقال علاء إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: "كنت بسجل في كل موسم مع المنيا من عشرين إلى ثلاثين هدف في الموسم ومكنش حد يسمع عني.. علاء مقلد طلبني في مكتبه وقال لي أنت لازم تمضي للزمالك لكنني فضلت الأهلي لأنني أشجع الأهلي طوال عمري".

وتابع: "قولت لعماد النحاس أنا خائف ألعب في النادي الأهلي لوجود أسماء كبيرة بالفريق، ومن حسن حظي أن أول من استقبلني في الأهلي كان أسامة عرابي كابتن الفريق".

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وتحدث علاء إبراهيم، عن أسباب ارتفاع أسعار اللاعب في الكرة بالوقت الجاري، معلقاً: "كرة القدم عرض وطلب وارتفاع أسعار اللاعبين حالياً منطقي بالرغم من ندرة المواهب.. لو كنت بلعب في الوقت الحالي لوصل سعرى إلى 100 مليون جنيه".

وتطرق في حديثه عن مشواره الكروي مشيرًا: "مباراة نهائي كأس مصر أمام غزل المحلة من المستحيل أن أنساها".

أضاف: "مدحت عبد الهادي أصعب مدافع لعبت أمامه وكنت بقلق منه، وعصام الحضري أصعب حارس مرمي واجهته والتسجيل فيه صعب للغاية". وعن أفضل لاعب ومدرب في الوقت الجاري، قال: "مصطفي محمد أفضل لاعب في الدوري المصري حالياً، وإيهاب جلال أفضل مدير فني في الدوري المصري حالياً، واستفدت من تعاملي مع مانويل جوزيه في مجال التدريب".