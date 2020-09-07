شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 20 بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الأثنين ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 20 بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 ، حيث تشهد مواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش مع الشمس و بتروجت مع الطيران و الاتحاد السكندرى مع طنطا و الأهلى مع القناة و الزمالك مع سبورتنج وسموحة مع هليوبوليس .

أقيمت الجمعة الماضية مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 19 بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد 6 مباريات، وشهدت هذه الجولة فوز كلا من، طلائع الجيش على سموحة 3/2 و الزمالك على هليوبوليس 3/1 و الأهلى على سبورتنج 3/ 0 والقناة على الاتحاد السكندري 3/1 و بتروجت على طنطا 3/0 والطيران على الشمس 3/1 .

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