مصدر لمصراوي: سموحة يتفق مع أحمد سامي لخلافة حمادة صدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر داخل سموحة، عن توصل إدارة النادي السكندري لاتفاق مع أحمد سامي، لتولي تدريب الفريق خلفا للمدرب حمادة صدقي.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إدارة سموحة اتفقت مع سامي الذي اعلن استقالته من تدريب طنطا قبل ساعات.

وأضاف المصدر، أن سموحة سُيعلن عن التعاقد أحمد سامي خلال الساعات المقبلة عبر المركز الإعلامي للنادي.

وفي وقت سابق، تقدم حمادة صدقي باستقالته من تدريب سموحة، لفرج عامر رئيس النادي في الساعات الماضية، عقب تعادل الفريق مؤخراً مع أسوان 3-3 في مباراة الجولة الـ25 لمسابقة الدوري.