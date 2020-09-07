الأهلي يفوز على الإتحاد ويعدل النتيجة في سلسلة نهائي دوري السوبر للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تغلب الاهلي على الاتحاد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر بنتيجة 76-65، ضمن المواجهة الثانية لمنافسات سلسلة نهائي دوري السوبر للسلة.

وبهذ الفوز يعادل الاهلي المواجهات مع الاتحاد بنتيجة (1-1) في سلسلة نهائي دوري السوبر التي تقام بنظام المواجهات المباشرة Best OF 5.

ودخل الاهلي المباراة بصورة قوية وحسم الفترة الأولى بنتيجة 26-17، ثم تفوق الاتحاد في الفترة الثانية بنتيجة 16-10، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 36-33.

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واستعاد لاعبو الأهلي تفوقهم في الفترة الثالثة وحسموها لصالحهم بنتيجة 22-20، لتصبح النتيجة الإجمالية تقدم الفريق الأحمر بنتيجة 58-53.

ووسع الاهلي الفارق مع الاتحاد خلال الفترة الرابعة التي فرض سيطرته عليها لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 76-65.

وسوف يلتقي الأهلي والإتحاد في المباراة الثالثة بينهما يوم الثلاثاء المقبل، والمواجهة الرابعة بينهما يوم الخميس المقبل، وتقام جميع المواجهات في نفس التوقيت وهو الثامنة والنصف مساء على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.