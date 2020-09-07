بسبب ضرب حكم الخط.. استبعاد ديوكوفيتش من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

انتهت حملة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في منافسات فردي الرجال ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، إحدى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، بشكل مفاجئ، حيث تم استبعاده بسبب ضربه أحد حكام الخطوط خلال لقائه مع الإسباني بابلو كارينو بوستا في الدور الرابع للبطولة اليوم الأحد.

كان ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا قد سقط على الأرض قبل ذلك بدقائق وتلقى علاجا في كتفه الأيسر في منتصف المباراة حينما كانت النتيجة تشير للتعادل 5 / 5.

وقام كارينو بوستا بكسر إرسال ديوكوفيتش عند استئناف المباراة، وألقى ديوكوفيتش الكرة بغضب خلفه. لتصطدم الكرة - عن طريق الخطأ على ما يبدو – بإحدى حكمات الخط، التي سقط على الأرض نتيجة لذلك.

وبعد مداولات مطولة بين مشرف البطولة والحكام ، تم إقصاء ديوكوفيتش عن المباراة وفقا للقواعد.