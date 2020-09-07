مدرب الطلائع: ما يتعرض له اللاعب المصري "صعب" وفقدنا 9 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

صرح عبدالحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش بأن فريقه بذل كل جهد ممكن أمام الزمالك في الجولة الـ25 من دوري we المصري، قائلًا أن ما يتعرض له اللاعب المصري صعب بسبب ضغط المباريات.

وقال عبدالحميد بسيوني عقب الخسارة من الزمالك بهدف نظيف: "أبارك لنادي الزمالك، وحظ أوفر لطلائع الجيش، نحن فريق محترم للغاية، ولدي 9 لاعبين غائبين عن المباراة، بين الإيقافات والإصابات والاستعارة من الزمالك التي تمنع اللعب أمامهم ونحترم ذلك."

وتابع: "نعاني من ضغط شديد للغاية، وقدمنا جهد كبير في الملعب، لكن ما يتعرض له اللاعب المصري صعب للغاية، بسبب ضغط المباريات."

وأضاف: "لعبنا مباريات في الظهيرة، خلال شهر أغسطس وهذا صعب للغاية، كما أنني لعبت 6 مباريات في وقت قصير وهذا مؤثر."