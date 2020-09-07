نجم الإسماعيلي السابق : أبناء النادي يتحملون المسؤولية في الظروف الصعبة

اكد ابوطالب العيسوي المدير الفني السابق للنادي الاسماعيلي ان اولاد النادي هم من يحملون مسئولية النادي في الظروف الصعبة التي يتعرض لها.
وقال العيسوي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، ان احمد العجوز اسم كبير قاد من قبل طلائع الجيش كمدير فني .
واضاف مدرب الإسماعيلي السابق ان كثيراً من اولاد النادي
وشدد ان اولاد النادي الذين تحملوا مسئولية تدريب الاسماعيلي في الفترة الاخيرة تنازلوا عن اشياء كثيرة من اجل نادي الاسماعيلي.
و اضاف انه يتمني التوفيق لاحمدالعجوز المدير الفني الحالي لنادي الاسماعيلي.
اكد ابو طالب العيسوي ان البداية لعودة البطولات هي الالتفاف حول نادي الاسماعيلي و ترك المصالح الشخصية علي جانب و دعم الجهاز الفني و وأردف ان العجوز يستطيع دعم اللاعبين نفسياً و التعامل معاهم و ان الحلول امامهم غير متاحه بشكل كبير بسبب عدم وجود فرصه لتواجد اللاعبين اخرين فالحل هو محاولة اخارج اقصي امكانيات في اللاعبين المتاحين معه في الفريق.
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