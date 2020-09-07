حسين عبد اللطيف يعلق على عدم دعوة رموز الزمالك لقرعة مونديال اليد

استنكر حسين عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، عدم دعوة رموز الزمالك لحفل قرعة كأس العالم لليد.

وقال حسين في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "محمود الخطيب

من عظماء الكرة المصرية ولكن عدم دعوة رموز زملكاوية ورئيس النادي في حفل قرعة كأس العالم لليد، موقف يدعو لإحتقان جماهيري.

واكد: كان من الممكن دعوة الدكتور كمال درويش، خاصة انه كان نجم في كرة اليد وقوي في الناحية الادارية. وتابع: كان لابد من دعوة مرتضى منصور، فهؤلاء رموز للزمالك وقيمة الكيان من دعوة رموزه.

واختتم كلماته متحدثا عن جنش: ظهر بشكل لائق وتصرف بشكل يستحق الاشادة عليه.