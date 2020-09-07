حسن مصطفى: حسن حمدي والخطيب قيمة كبيرة للرياضة المصرية

أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أنه لا يوجد في الرياضة المصرية اسماء تقترب من قيمة ورمزية محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي وحسن حمدي رئيس النادي السابق.

قال مصطفى في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "حسن حمدي والخطيب قيمة وقامة كبيرة جدا في الرياضة المصرية، وأرفض

الحديث عن عدم دعوة مرتضى منصور رئيس الزمالك".

ولفت إلى أنه وجه الدعوة إلى حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، لحضور القرعة بصفته رمز رياضي وهو في الأصل زملكاوي.

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كشف د.حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن سبب دعوته إلى محمود الخطيب رئيس

الأهلي الحالي وحسن حمدي رئيس النادي السابق، لحضور قرعة بطولة العالم لكرة اليد التي أجريت أمس على سفح الأهرامات.

وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "حسن حمدي والخطيب أصدقائي ولذلك وجهت لهم الدعوة، لم أوجهها لهما بصفتهما الرياضية وإلا كنت سأدعو وقتها العديد من نجوم الرياضة في مصر".

وتابع أنها دعوات شخصية منه لحسن حمدي والخطيب كما أنهما من نجوم الرياضة في مصروأفريقيا.