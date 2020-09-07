حسين عبد اللطيف: مباريات الزمالك في الدوري إعداد لإفريقيا.. ومتفائل بهذا اللاعب

أكد حسين عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن مباريات الدوري إعداد للقلعة البيضاء قبل مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال عبد اللطيف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هانيحتحوت عبر قناة صدى البلد : "مباريات الدوري إعداد الزمالك لإفريقيا، لكن لا يمنع أن يأخذ الزمالك كل المباريات بجدية مثلما رأينا الأداء الرائع أمام بيراميدز والأهلي والمباريات الكبيرة".
وأكمل : "متفائل بأحمد عيد، فهو يملك طموح كبير وإمكانياته جيدة، لديه نواقص لكن سيتطور مع مرور الوقت لكي نقدر على الحكم عليه، ومع وجود المثلوثي أعتقد أن حازم إمام سيكون له الأفضلية لأننا رأينا مستواه ونعرفه".
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