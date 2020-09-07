حسين عبد اللطيف: رمضان فاز ماديا فقط بانضمامه لبيراميدز.. وإكرامي سيكون الحارس الأساسي

أكد حسين عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن رمضان صبحي فاز ماديا فقط من انضمامه لبيراميدز.

وقال حسين خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة

صدى البلد : "رمضان صبحي لا أحد يقدر في مصر أن يقلل من إمكانياته سواء كان في الأهلي أو بيراميدز فهو لاعب كبير ومستقبل الكرة المصرية".

وأكمل: "رحيل رمضان خسارة للنادي الأهلي وجماهيره، وفاز ماديا فقط من انضمامه لبيراميدز".

وتابع: "شريف إكرامي إضافة كبيرة لبيراميدز، بعد فترة من اننضمامه أعتقد أن بخبراته وثقله داخل الملعب سيكون هو الحارس الأول بالفريق".