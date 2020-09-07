حسن مصطفى يفسر تصريحاته عن تفويت مصر لفرنسا في نهائي مونديال اليد

رفض حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الهجوم الذي تعرض له، بعد حديثه على هامش قرعة بطولة العالم لكرة اليد أمس على سفح الأهرامات، بأن الرئيس الراحل حسني مبارك طلب منه أن يقوم منتخب اليد بتفويت مباراته مع فرنسا بكأس العالم 2001.
وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوتعلى قناة صدى البلد: "من ينتقدني إما شخص مغرض أو لا يفهم حديثي، أولا ما قلته مداعبة، ثانيًا حديث الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك معي كان بعد نهاية مباراة مصر وفرنسا في بطولة العالم لكرة اليد".
وتابع: "الرئيس جاك شيراك تحدث معيعقب مباراة فرنسا ومصر وقال إنه شعر أن منتخب فرنسا لن يستطيع الفوز على مصر، وأكد أنه صديق المصريين وصديق الرئيس الراحل مبارك، فرديت عليه بمداعبة وقلت له لذلك تحدث معي الرئيس مبارك وطلب مني تفويت المباراة، لكن الأمر كان في إطار مداعبة"، متسائلًا: "هل يعقل أن يطلب مني رئيس جمهورية تفويت مباراة في بطولة عالم ؟!".
وأضاف أنه مسئول عن ما قاله على هامش قرعة بطولة العالم لكرة.
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