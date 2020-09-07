مصر المقاصة : لن ننظر فى عروض "محمد إبراهيم" إلا بعد انتهاء الموسم

أكد اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، أن فريقه لن يتفاوض على بيع لاعبي من الفريق طالما الدوري مستمر، مشددًا على بدأ النظر فى العروض بعد انتهاء الموسم.

وقال عبدالسلام فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "بعد إنتهاء الدوري سيتم النظر فى العروض التى تلقاها محمد إبراهيم خلال الفترة الأخيرة،

ولا أريد تشتيت ذهن اللاعب خلال الفترة الحالية، لاسيما وأننا نسعي لتحسين وضعنا فى جدول ترتيب الدوري".وأضاف: "لن نسمع للعروض من جانب السماسرة وونتظر عرض رسمي من أى نادي يرغب فى الحصول على خدمات محمد إبراهيم".