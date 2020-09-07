رضا عبدالعال: أسامة فيصل أفضل من مصطفي محمد

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن أسامة فيصل، مهاجم القلعة البيضاء، أفضل من مصطفي محمد فى الوقت الحالي.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "كان يجب على كارتيرون الدفع بأسامة فيصل أساسيًا أمام طلائع الجيش فهو أفضل من مصطفي محمد فى الوقت الحالي وأيضًا من

كاسونجو وعمر السعيد، فهو لاعب يملك إمكانيات كبيرة ويستحق الفرصة كاملة".

وأضاف: "سعيد للغاية بمشاركة مصطفي فتحي وأتمني أن يحصل على فرصة أكبر فى المباريات المقبلة وتكون ثنائي مع أشرف بن شرقي داخل الملعب".

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن أداء القلعة البيضاء

لم يكن مقنع على الإطلاق أمام طلائع الجيش رغم تحقيق الفوز بهدف دون رد.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "كارتيرون فشل فى إدارة المباراة من كافة النواحي، ولم يقدم أداء مقنع مطلقًا أمام فريق طلائع الجيش وتغييراته كانت خاطئة".

وأضاف: "اللجنة الخماسية تتحمل الإصابات التى يتعرض لها الزمالك فى الفترة الأخيرة، الفريق يخوض كل 3 أيام مباراة، والحمل البدني أصبح زائد على اللاعبين"