ألمانيا تخرج بتعادل محبط أمام سويسرا وفنلندا تحقق فوز ثمين

خرجت ألمانيا بتعادل محبط 1-1 امام مضيفتها سويسرا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأحد.

وافتتح ايلكاي غوندوغان التسجيل لألمانيا (14) فيما سجل سيلفان ويدمر هدف التعادل لأصحاب الأرض (58).

وبات في رصيد ألمانيا نقطتين في المركز الثالث خلف إسبانيا التي تصدرت برصيد أربع نقاط بعد اكتساحها أوكرانيا في المباراة الأخرى برباعية نظيفة، فيما تحتل الأخيرة المركز الثاني بعد فوزها على سويسرا في الجولة الأولى.

وكانت ألمانيا بطلة العالم 2014 خرجت بتعادل مخيب آخر 1-1 الخميس عندما تلقت هدفاً في الوقت بدل الضائع امام اسبانيا (90+6) لتتقاسم معها النقاط.

وأجرى المدرب يواكيم لوف الذي انتقد عدم اعتماد مبدأ التبديلات الخمسة في هذه البطولة أسوة بالدوريات المحلية والمسابقتين الأوروبيتين، تغييرين فقط على التشكيلة الأساسية التي واجهت إسبانيا مشركاً ماتياس غينتر بدلاً من إيمري تشان والحارس بيرند لينو بدلاً من كفين تراب.

وهدّد لورا سانيه الذي قدم أداءً مميزاً أمام "لا روخا" باكراً بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة فالتف حول نفسه وسدد كرة تصدى لها الحارس يان سومر (7).

وافتتح غوندوغان عندما وصلت الكرة إلى غينتر داخل المنطقة مرّرها إلى لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي الآتي من الخلف فسددها زاحفة من خارج المنطقة في أسفل الزاوية اليسرى (14).

وشهد الشوط الأول أداء هجومياً من الفريقين وكادت سويسرا أن تدخل إلى الاستراحة متعادلة لولا ارتطمت تسديدة هاريس سيفيروفيتش بالقائم (43) وتصدي لينو لكرة زميله في أرسنال الإنكليزي غرانيت تشاكا القوية من خارج المنطقة (44).

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وأكملت سويسرا الشوط الثاني من حيث أنهت الأول ونجحت في إدراك التعادل عندما توغل بريم إيمبولو لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ إلى داخل المنطقة على الجهة اليسرى ومرّر كرة إلى سيلفان ويدمر نحو منتصف المنطقة تابعها بيسراه في الشباك (58).

وكان أصحاب الأرض الطرف الأفضل في الشوط الثاني وكادوا أن يتقدموا في النتيجة عندما سدد تشاكا كرة قوية تصدى لها لينو (67)، قبل أن تمر كرة البديل روبن فارغاس بكعب قدمه بجانب المرمى (85).

وفي مباراة اخرى تمكن منتخب فنلندا من تحقيق الفوز على مضيفه الايرلندي 1-صفر في نفس الجولة. وسجل اللاعب فريدريك يانسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.



وفي ذات المجموعة، فاز منتخب ويلز على بلغاريا بهدف دون رد. ويحتل منتخب ويلز صدارة المجموعة بـ6 نقاط فيما يأتي منتخب فنلندا في مركز الوصافة بـ3 نقاط ويملك كل من بلغاريا وايرلندا نقطة واحدة.

وفي المجموعة الثالثة من المستوى الثالث، تفوق المنتخب السلوفيني على ضيفه منتخب مولدوفا بهدف دون رد سجله اللاعب داميان بوهار في الدقيقة 28، وعاد المنتخب اليوناني بانتصار مهم من أرض كوسوفو 1-2.

وفي المجموعة الأولى من المستوى الرابع، انتصر منتخب جزر فاروه على مضيفه منتخب جزر فاروه بهدف دون مقابل سجله اللاعب كليمينت أولسن. وتعادل منتخب مالطا مع لاتفيا 1-1.

المصدر: فرانس برس