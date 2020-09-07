رياضة | تصريحات مفاجئة من نجم الزمالك عن انتقال رمضان صبحي وإكرامي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات مفاجئة من نجم الزمالك عن انتقال رمضان صبحي وإكرامي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين على انضمام رمضان صبحي وشريف إكرامي نجمي النادي الأهلي إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد حسين عبد اللطيف لاعب نادي الزمالك السابق، أن رمضان صبحي فاز ماديا فقط من انضمامه لبيراميدز.

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وقال حسين خلال حواره ببرنامج الماتش: "رمضان صبحي لا أحد يقدر في مصر أن يقلل من إمكانياته سواء كان في الأهلي أو بيراميدز فهو لاعب كبير ومستقبل الكرة المصرية".

وتابع: "رحيل رمضان خسارة للنادي الأهلي وجماهيره، وفاز ماديا فقط من انضمامه لبيراميدز".

واختتم: "شريف إكرامي إضافة كبيرة لبيراميدز، بعد فترة من اننضمامه أعتقد أن بخبراته وثقله داخل الملعب سيكون هو الحارس الأول بالفريق".