رياضة | موعد إعلان صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد إعلان صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رمضان صبحي لاعب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي الحالي انتقاله بشكل رسمي إلى فريق بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد لاعب الفريق الإنجليزي، إن سوف يكون مؤتمر صحفي مساء اليوم في ملعب الدفاع الجوي من أجل تقديمه كلاعب جديد داخل نادي بيراميدز.

Advertisements

ولعب صبحي مع النادي الأهلي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من فريق هدرسفيلد تاون.

وكشف النادي الأهلي منذ فترة، إن رمضان صبحي أبلغ أمير توفيق مسئول التعاقدات في القلعة الحمراء برغبته في الانتقال إلى بيراميدز خلال الموسم المقبل.

يذكر أن بيراميدز وقع مع رمضان صبحي بعقد لمدة 5 مواسم حتى صيف موسم 2025 القادم.