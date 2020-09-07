شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: النقل التلفزيوني و«قعدة البيت» سبب أزمة الـ VAR والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل جمال الغندور، الحكم الدولي ورئيس لجنة التحكيم السابق، النقل التليفزيوني غير المؤهل مسؤولية الأزمة الراهنة في الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية وفشل تطبيق منظومة الـVAR في بعض المباريات بسبب القرارات الخاطئة.
وقال، في تصريحات تليفزيونية مع سيف زاهر، إن «حكام الـVAR تراجع مستواهم وفشلوا في اتخاذ قرارات صائبة في بعض الحالات الجدلية بسبب عدم وجود لقطات واضحه، وبسبب قعدتهم في بيوتهم لأكثر من ٥ شهور دون أدني تدريب على التقنية»
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