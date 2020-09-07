شكرا لقرائتكم خبر عن «حطب»: انتخابات اتحاد الكرة لن تقام إذا تم دعوة الجمعية العمومية بعد ٣٠ أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن اتحاد الكرة مطالب بدعوة الجمعية العمومية الجبلاية للانعقاد قبل ٣٠ أكتوبر المقبل حتي يتسني إجراء الانتخابات.
وقال «حطب»، مع الإعلامي سيف زاهر: «في حالة دعوة الجمعية العمومية بعد ٣٠ أكتوبر فهذا يعني عدم إجراء انتخابات هذا العام وإذا تمت ستكون باطله وسيتم الطعن عليها بمنتهي السهولة».
وتابع: «انتهاء الموسم الكروي منتصف نوفمبر كما أعلنت الجبلاية يعني عدم انعقاد الجمعية وعدم إجراء الانتخابات».
وأضاف أن انتخابات اتحاد الكرة ستكون سنه واحدة في حالة الالتزام والدعوة للجمعية العمومية قبل ٣٠ أكتوبر.
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