شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: اللجنة الخماسية يجب أن تحترم القانون المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، اللجنة الخماسية الموقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني باحترام القانوني المصري واحترام الدستور واللوائح المنظمة للرياضة المصرية. وقال، في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر، إن اللجنة الخماسية لا تستطيع التشكيك في قانون الرياضة المصري، خصوصًا بعدما بات محصنًا بقوة الميثاق الأوليمبي ومتماشي معه تمامًا وأصبح القانون متوافق بنسبة ١٠٠٪؜ مع الميثاق الأوليمبي لذلك كما أن العالم كله والمواثيق الأوليمبية يتم احترامها لذلك، على الجميع ان يحترم القانون المصري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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