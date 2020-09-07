شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: «همارس اختصاصي على لجنة الجنايني بقوة القانون والميثاق الأوليمبي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إن موقف اللجنة في الأزمة الدائرة حاليًا مع اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة وبين اللجنة الأوليمبية الدولية وبين الفيفا هو موقف سليم وقانوني بنسبة 100%.
وأكد «حطب»، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر: «همارس اختصاصي كرئيس للجنة الأوليمبية على جميع الاتحادات الرياضية بما فيها اتحاد الكرة».
وأضاف: «وقال همارس اختصاصي على اللجنة الخماسية ورئيسها عمرو الجنايني باعتباره رئيس اتحاد تابع لنا نمارس اختصاصنا بقوة القانون المصري والميثاق الأوليمبي ووفقًا للوائح والقوانين الدولية التي تحكم المنظومة الرياضية العالمية بما فيها فيفا».
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