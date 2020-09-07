شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبداللطيف لحسن مصطفي: «مبررك غير مقنع.. وما حدث مع الزمالك عيب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أنه يرفض تمامًا ما قام به حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بتجاهل نادي الزمالك في حفل قرعة مونديال اليد.
وقال «عبداللطيف»، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت، إن مبرر حسن مصطفي بعدم دعوة مجلس الزمالك لأن مرتضي منصور ليس صديقه أمر غير مقنع وغير مقبول ويعتبر إهانة لقيمة وكيان الزمالك.
وأضاف: «للأسف حسن مصطفي يدير الأمور بأهواء شخصية، وهذا أمر غير مقبول».
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