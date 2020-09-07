شكرا لقرائتكم خبر عن والدة «عبدالوهاب»: الأهلي أعطى «محمد» كافة حقوقه بعد وفاته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدثت والدة الراحل محمد عبدالوهاب، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن الإنجازات التي حققها نجلها مع القلعة الحمراء.
وأكدت والدة محمد عبدالوهاب في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «محمد حقق إنجازات مع الأهلي خلال عامين لم يحققها لاعبين أمضوا في النادي سنوات طويلة».
وتابع: «سيد عبدالحفيظ دائم التواصل معنا وآخر اتصال من الخطيب كان من شهر، والأهلي أعطي لمحمد كافه حقوقه بعد وفاته وعبدالحفيظ أرسل لنا هدية من اللاعبين».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,863
-
تعافي
78,108
-
وفيات
5,530
كانت هذه تفاصيل خبر والدة «عبدالوهاب»: الأهلي أعطى «محمد» كافة حقوقه بعد وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.