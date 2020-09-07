شكرا لقرائتكم خبر عن والدة «عبدالوهاب»: محمد كان يفضل اللعب للنادي الأهلي على الاحتراف الخارجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت والدة النجم الراحل محمد عبدالوهاب، الظهير الأيسر السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، إنه كان يفضل اللعب للنادي الأهلي على الاحتراف الخارجي.

وأوضحت والدة «عبدالوهاب»، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أحمد حسام ميدو أحضر عروض احتراف خارجية لمحمد عبدالوهاب».

وتابع: «محمد كان عاشقًا للنادي الأهلي وروحه صعدت إلى خالقها في النادي، وخبر انتقال عبدالوهاب إلى الأهلي كان أسعد خبر في حياتنا جميعًا».