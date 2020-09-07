شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: أعطي كل نادٍ حقه.. ولن يرضى عني جمهوري الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي سيف زاهر أنه لم ولن يستطيع إرضاء الأهلي ومجلس إدارته، ولا الزمالك ومجلس إدارته، قائلًا: «دائمًا وأبدًا لن أحصل على رضا أي مسؤول في القطبين».

وقال، في تصريحات تليفزيونية، إنه يقف على الحياد من الناحية الإعلامية في برنامجه ويعطي كل نادٍ حقه «بما يرضي الله»، حسب تعبيره، مضيفًا: «لكن الأهم بالنسبة لشخصي وما تأكدت منه هو أنه لن يرضى عني جمهور الأهلي ولا جمهور الزمالك».

وأضاف: «هذا الأمر ينطبق على كسيف زاهر أو على أي إعلامي آخر يقف على الحياد ويعطي كل نادٍ حقه».