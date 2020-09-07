شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: أنا أهلاوي لكن حازم إمام مثلي الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامي سيف زاهر، مقدم برنامج «ملعب أون تايم»، أنه أهلاوي صميم ومشجع أهلاوي منذ الصغر وأنتمي للقلعة الحمراء. وقال «سيف»، في تصريحات تليفزيونية إنه رغم كونه أهلاوي كمشجع إلا أن حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، كان وسيظل مثله الأعلي منذ أن كان لاعبًا لما يتمتع به من أخلاق ورقي وتحضر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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