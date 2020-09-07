شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إبراهيم: رفضت اللعب للزمالك من أجل ارتداء قميص الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء إبراهيم، نجم النادي الأهلي سابقًا، إن مسؤولي نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات معه من أجل الحصول على خدماته بعد التألق ضمن صفوف نادي المنيا.

وأكد علاء إبراهيم، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «كنت بسجل في كل موسم مع المنيا من عشرين إلى ثلاثين هدف في الموسم ومكنش حد يسمع عني».

وأوضح: «علاء مقلد طلبني في مكتبه وقال لي أنت لازم تمضي للزمالك لكنني فضلت الأهلي لأنني أشجع الأهلي طوال عمري».

وتابع: «قولت لعماد النحاس أنا خائف ألعب في النادي الأهلي لوجود أسماء كبيرة بالفريق، ومن حسن حظي أن أول من استقبلني في الأهلي كان أسامة عرابي كابتن الفريق».