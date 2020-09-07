شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأمم الأوروبية.. أرقام قياسية لـ«لاروخا» والسقوط الألماني مستمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انفرد المنتخب الإسباني بصدارة المجموعة الرابعة في التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد تحقيقه فوز كبير على منتخب أوكرانيا بنتيجة 4-0 في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالمسابقة.

ورفع المنتخب الإسباني رصيد نقاطه إلى 4 نقاط، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه، في حين تعرض المنتخب الأوكراني لأول هزيمة في المسابقة هذا الموسم ليتجمد رصيده عن ثلاث نقاط في المركز الثاني.

وحافظ المنتخب الإسباني على سجله المثالي ضد نظيره الأوكراني، بدون أي هزيمة في جميع المواجهات التي جمعت بين المنتخبين (6)، محققًا الفوز في 5 ومتعادلًا في مباراة.

وتعرض المنتخب الأوكراني لأكبر خسارة في تاريخه مناصفة مع الخسارة ضد إسبانيا أيضًا في 2006 (4-0 في مونديال 2006)، والخسارة من كرواتيا في 1995 والتشيك في 2011 بنفس النتيجة.

وشهدت المباراة عدة أحداث تاريخية، أولها كان تسجيل المهاجم الشاب أنسو فاتي لهدفه الدولي الأول (في مشاركته الثانية فقط) مع المنتخب الإسباني، ليصبح لاعب برشلونة البالغ من العمر 17 عامًا و311 يومًا هو أصغر لاعب يسجل في تاريخ المنتخب الإسباني.

وسجل سيرخيو راموس هدفين ليرفع من إجمالي رصيد أهدافه مع المنتخب الإسباني إلى 23 هدفًا، ليعادل السجل التهديفي للأسطورة ألفريد دي سيتفانو ويصبح ثامن أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإسباني مناصفة مع أسطورة ريال مدريد.

وجاء الهدف الرابع للمنتخب الإسباني بواسطة الجناح الشاب فيران توريس، وبذلك يكون سجل للمنتخب الإسباني لاعبين ولدا في عام 2000 أو ما بعده (فاتي وتوريس) ليكون أول منتخب يحقق ذلك في نفس المباراة بدوري الأمم الأوروبية.

وفي المباراة الثانية، أهدر المنتخب الألماني تقدمه للجولة الثانية على التوالي وسقط في فخ التعادل خارج قواعده ضد منتخب سويسرا بنتيجة 1-1.

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وفشل المنتخب الألماني في التغلب على المنتخب السويسري في مواجهتين دوليتين متتاليتين (تعادل وخسر) للمرة الأولى منذ عام 1942.

وبذلك يستمر فشل المنتخب الألماني في تحقيق الفوز في مسابقة دوري الأمم الأوروبية للمباراة السادسة على التوالي، بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال مبارياته الـ 4 في النسخة الماضية (خسر 2 وتعادل 2)، وتعادله للمباراة الثانية على التوالي في النسخة الحالية، ليستقر في المركز الثالث برصيد نقطتين، في حين يستمر المنتخب السويسري في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة.