شكرا لقرائتكم هشام حطب : انتهاء الموسم الكروي نوفمبر المقبل يعنى عدم إجراء انتخابات اتحاد الكرة هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إنه لا يجوز إجراء انتخابات اتحاد الكرة، بعد 30 أكتوبر المقبل، وهو آخر موعد لعقد الجمعية العمومية للجبلاية طبقا لقانون الرياضة المصري.

وقال حطب، في تصريحات لبرنامج ملعب أون مع الإعلامي سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورت": اللجنة الأولمبية مسؤولة عن مراجعة تصنيف الهيئات مع جميع الاتحادات".

Advertisements

أضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: "تم نشر اللائحة الجديدة للجنة الأولمبية في الجريدة الرسمية للدولة ، مضيفا خطاب الفيفا لم يتضمن عدم اختصاص اللجنة الاولمبية بعدم تصنيف الهيئات التابعة للجبلاية حيث انه لم يتضمن عدم اختصاص الاولمبية المصرية بعدم تصنيف هيئات اتحاد الكرة.

وواصل اللجنة الأولمبية تعتمد على موقفها في اللوائح والقوانين المصيرية ، مؤكدا أن قانون الرياضة يتماشي مع المثياق الاولمبي ويجب احترامه

وأكد أن إجراء انتخابات اتحاد الكرة على اللائحة القديمة غير قانوني ولن يتم إجراء انتخابات اتحاد الكرة هذا العام فى حالة عدم الدعوة لعمومة الجبلاية مؤكدا أن انتخابات اتحاد الكرة ستقام لمدة عام واحد فقط شرط انعقاد العومية قبل 30 أكتوبر المقبل ، مختتما أن انتهاء الموسم الكروي منتصف نوفمبر المقبل يعنى عدم انعقاد عمومة الجبلاية