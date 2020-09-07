شكرا لقرائتكم والدة عبد الوهاب : محمد كان يفضل اللعب للنادي الأهلي على الإحتراف الخارجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت والدة الراحل محمد عبدالوهاب، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، إن محمد كان يفضل اللعب للنادي الأهلي على الإحتراف الخارجي.

وأوضحت والدة محمد عبدالوهاب خلال تصريحات تلفزيونية قائلا " أحمد حسام ميدو أحضر عروض احتراف خارجية لمحمد عبد الوهاب و محمد كان عاشقاً للنادي الأهلي وروحه صعدت إلي خالقها في النادي، وخبر انتقال عبد الوهاب إلي الأهلي كان أسعد خبر في حياتنا جميعاً".

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تحدثت والدة الراحل محمد عبدالوهابعن الإنجازات التي حققها نجلها مع القلعة الحمراء قائلة " محمد حقق إنجازات مع الأهلي خلال عامين لم يحققها لاعبين أمضوا في النادي سنوات طويلة و سيد عبد الحفيظ دائم التواصل معنا وآخر اتصال من الخطيب كان من شهر، و الأهلي أعطي لمحمد كافه حقوقه بعد وفاته وعبد الحفيظ أرسل لنا هدية من اللاعبين"

وأكدت والدة محمد عبدالوهاب قائلة " سيد عبد الحفيظ دائم التواصل معنا وآخر اتصال من الخطيب كان من شهر، ولم يتواصل معنا أحد من اللاعبين منذ فترة ة قمت بتشييد مسجد لعبد الوهاب بعد وفاته من مستحقاته وحصلنا على جميع المستحقات و أمير عبد الحميد قرر الاستغناء عن خدمات أحمد عبد الوهاب من أكاديمية الأهلي بعد عمله فيها لمدة ١٢ عام، وزعلانه من أمير عبد الحميد بسبب إبني ولا يمكن أزعل من الأهلي"