شكرا لقرائتكم حسام عبد المجيد: أحصل على خبرات كثيرة من زملائى ونصائح كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك الصاعد فى اول مشاركاته مع الفريق اليوم أمام طلائع الجيش التى تغلب فه فريقه بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتازالشكر للجهاز الفنى للزمالك ومدربه الفرنسي باتريس كارتيرون. وأضاف فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت فى الاستديو التحليلي للمباراة قائلا ألعب بجوار لاعبين على مستوي عالى واحصل على خبرات كبيرة من زملائي محمود علاء ومحمد عبد الغنى والونش. Advertisements وواصل حسا حدثه قائلا زملائى وكارتيرون يعطوننى تعليمات كثيرة ونصائح غالية وأكتب خبرات مهمة من لاعبين دولين يمثلون منتخب مصر مضيفا ، نفسى العب أساسي فى الزمالك وألعب فى منتخب مصر لحصد البطولات للزمالك والمنتخب تغلب الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.

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