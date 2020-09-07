شكرا لقرائتكم علاء إبراهيم: فضلت الأهلي على الزمالك لانني أشجعه طوال عمري لو كنت بلعب حاليا كان سعرى 100 مليون جنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال علاء إبراهيم، نجم النادي الأهلي سابقًا، إن مسئولي نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات معه من أجل الحصول على خدماته بعد التألق ضمن صفوف نادي المنيا.

وأكد علاء إبراهيم خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا " كنت بسجل في كل موسم مع المنيا من عشرين إلي ثلاثين هدف في الموسم ومكنش حد يسمع عني و علاء مقلد طلبني في مكتبه وقال لي إنت لازم تمضي للزمالك لكنني فضلت الأهلي لأنني أشجع الأهلي طوال عمري و قولت لعماد النحاس أنا خائف ألعب في النادي الأهلي لوجود أسماء كبيرة بالفريق، ومن حسن حظي أن أول من استقبلني في الأهلي كان أسامة عرابي كابتن الفريق".

تحدث علاء إبراهيمعن أسباب ارتفاع أسعار اللاعب في الكرة بالوقت الجاري قائلا "كرة القدم عرض وطلب وارتفاع أسعار اللاعبين حالياً منطقي بالرغم من ندرة المواهب و لو كنت بلعب في الوقت الحالي لوصل سعري إلي 100 مليون جنية".

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وتطرق في حديثه عن مشواره الكروي مشيرًا: "مباراة نهائي كأس مصر أمام غزل المحلة من المستحيل أن أنساها".

أضاف: "مدحت عبد الهادي أصعب مدافع لعبت أمامه وكنت بقلق منه، وعصام الحضري أصعب حارس مرمي واجهته والتسجيل فيه صعب للغاية".

وعن أفضل لاعب ومدرب في الوقت الجاري، شدد: "مصطفي محمد أفضل لاعب في الدوري المصري حالياً، وإيهاب جلال أفضل مدير فني في الدوري المصري حالياً، واستفدت من تعاملي مع مانويل جوزيه في مجال التدريب"