أحمد سامي يستقيل من تدريب طنطا

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جدة - عمرو شويل قدم أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى طنطا اعتذارا إلى مسئولي النادى عن استكمال مهمتة كمدير فني للفريق ، وأكد سامي أنه سعيد بالفترة القصيرة التي تولى فيها المهمة رغم الصعاب الكبيرة التي واجهها، مشيدا بمجلس إدارة طنطا الذي كان يعمل على تسهيل كل الصعاب التي واجهت الفريق.
لم يكشف سامى الأسباب التي دفعته إلى تقديم الاعتذار على الرغم من الصورة الطيبة التى ظهر عليها الفريق بعد توليه المسؤلية خلال المباراتين الأخيرتين من بطولة الدورى العام، وكان سامى قد تولى المسؤلية الفنية لطنطا خلفا لمحمد صلاح لمدة عدة ايام فقط.
في الوقت الذي يتولى أحمد سامي تدريب سموحة بعد عقده جلسه مع إدارة النادي برئاسة فرج عامر شهدت اتفاقه على كافة تفاصيل التعاقد..
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