شكرا لقرائتكم أحمد جعفر: ميدو سبب رحيلي من الزمالك والجمهور ظالمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد جعفر نجم الزمالك السابق تخوفه من مستوى التحكيم وتأثيره على الزمالك في دوري الأبطال، موضحا أن الفريق الأبيض هو الأقرب والأحق بالتتويج بلقب الأميرة الأفريقية هذا الموسم.

وتابع جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع الإعلامي إبراهيم فايق على أون تايم سبورتس 2، اليوم، الاثنين: "منتخب مصر سيواجه أزمة في عدة مراكز بالمستقبل بسبب سياسة اتحاد الكرة وعدد المحترفين، وحتى نتكلم بواقعية هناك أزمات واضحة في مراكز الظهير الأيسر والظهير الأيمن والمهاجم الصريح".

وتابع اللاعب المعروف بلقب الغضنفر: " بداياتي كانت صعبة وقاسية جدا خلال فترة لعبي مع سرس الليان، كنت بروح النادي "بالعجلة" وقولت لأهلي انها هتكون من أسباب نجاحي".

Advertisements

وعن التحكيم قال أحمد جعفر: "الفار" تطبق غلط في مصر والحكم مش بياخد قرار غير من برة الملعب، نسبة رضائي عن التحكيم في مصر لا تتجاوز 70 %".

وتابع جعفر: "ميدو سبب رحيلي من الزمالك والجمهور الأبيض ظالمني، كنت المهاجم الأخير في حسابات ميدو، وإيناسيو كان يشرك لاعبين غير ملتزمين في المران".

وأكمل: "وقعت لسموحة 3 مرات وتراجعت بسبب حبي للزمالك، والأهلي فاوضني في 2013 ولكنى رفضت حبا في الزمالك وحتى لا أخسر جماهيره".