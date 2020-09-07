شكرا لقرائتكم محمد بسام: مباراة الجونة مصيرية وهتفرق معانا كتير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال محمد بسام, حارس مرمى طلائع الجيش عقب خسارة فريقه بهدف نظف من الزمالك فى الجولة 25 من منافسات الدوري العام ، الحمد لله على النتيجة والأداء لعبنا على المكسب والثلاث نقاط.

وأضاف فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت نلعب على الهجوم من أول دقيقة وتعبنا والمباراة القادمة الجونة ومواجهة مصيرية ، مضفا أشكر جميع اللاعبين الكل كان مركز وهدفنا كان المكسب والمباراة كانت هامة بالنسبة لنا والاهم مباراة الجونة ونحاول الفوز على الجونة المباراة هتفرق معانا.

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فيما قال حسام باولو , لاعب طلائع الجيش ، أغلقنا صفحة مواجهة الزمالك والتركيز في القادم لوضع طلائع الجبش فى مكانه الطبيعي.

تغلب الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.