شكرا لقرائتكم أبو طالب العيسوي: أبناء الاسماعيلى تولوا المسئولة الفنية للدروايش فى ظروف صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ابو طالب العيسوي , المدير الفنى السابق للاسماعيلي، أن أولاد النادى الاسماعيلي جميعهم عملوا فى ظروف صعبة.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport نفسية جميع أبناء الاسماعيلي مش مضبوطة لان الاسماعيلي كنز وعشاقه فى العالم واولاد النادى يتنازلون عن أشياء كثيرة .

وواصل حديثه قائلا ابناء الاسماعيلى تولوا المسئولة الفنية للدروايش فى ظروف صعبة، وفترة الاعداد لم تكن جيدة مما اثر على اداء الاسماعيلي

قدم محمد حمص مدرب الإسماعيلى الجديد الشكر لثنائى الجهاز الفنى الأسبق أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة على ما قدماه للفريق من جهود كبير خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أنهما من أبناء النادى المخلصين لكن التوفيق لم يكن حليفهما ، وأضاف قائد الدراويش الأسبق :”سعادة كبيرة تغمرنى بعد العودة لفريقى بعد غياب دام 6 سنوات كاملة ، الإسماعيلى هو عشقى الأول قضيت فيه معظم فترات حياتى وسأقدم أفضل ما لدى من أجل العمل على عودته سريعا لمكانته المعهودة”.

بسؤاله عن أسباب تراجع النتائج أجاب حمص :”لاعبو الفريق يعانون من فقدان كبير فى الثقة ، مسئوليتنا الحالية هى إعادتها لهم مع علاج بعض الأخطاء التى تتسبب فى فقدانا الكثير من النقاط” ، وأتبع حمص فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى :”تحدثنا مع اللاعبين على ضرورة التركيز مع الفريق واتخاذ كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة من أجل تحسين النتائج بشكل تدريجي”.

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وواصل :”ناشئو الفريق سيكون لهم دور مؤثر لكن فى الوقت المناسب لضمان نجاحهم وتأقلمهم بشكل سريع ضمن صفوف الفريق”.

وأتم نجم وسط الدراويش الأسبق تصريحاته :” أتمنى من الجماهير دعم ومساندة الفريق ككل ، قوة الإسماعيلى يتمثل جزء كبير منها فى جماهيريته العريضة مع المساندة بشكل دائم للاعبيها من أجل الخروج من عنق الزجاجة وتحسن النتائج فى مسابقة الدورى”.