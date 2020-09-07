ويلتون يعود إلى الشارقة ويدعمه في «الآسيوية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

في خطوة تحسب لشركة كرة القدم في نادي الشارقة، أعلن «الملك» عن ضم المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز قادماً من الوصل.

وبعد أقل من 24 ساعة على إعلان الشارقة غياب مهاجمه البرازيلي جوناثاس لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة، تعاقد مع البديل بسرعة قياسية،حيث كان في سباق مع الزمن من أجل تسجيله بقائمة الفريق في دوري أبطال آسيا، هذا عدا أن ويلتون ليس غريباً عليه، وسبق له اللعب ل«الملك» وكان هدافه الأول في موسم إحراز اللقب( 2018-2019).

وتوجهت شركة الشارقة لكرة القدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة نادي الوصل لكرة القدم على الموافقة السريعة على انتقال المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز، وعلم«الخليج الرياضي» أن المفاوضات لم تستغرق وقتاً طويلاً، وهذا ما يؤكد عمق العلاقات بين الناديين، ولاسيما أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،أعرب في تصريح له عن حبه لنادي الوصل، وسبق لجمهور الوصل أن رفع في عام 2016 لافتة «حب سلطان يجمعنا» خلال مباراة بين الفريقين.

ويذكر أن عبدالله العجلة، رئيس شركة الشارقة لكرة القدم هو من تعاقد مع ويلتون سواريز في 20 سبتمبر/أيلول 2017 قادماً من نادي قيصري سبرت التركي بعد مفاوضات ماراثونية مع النادي التركي، واطلق عبدالله العجلة يومها تصريحه الشهير ل «الخليج الرياضي»عندما قال: «أنام وأصحى على توقيت البرازيل»، وذلك بسبب الصعوبة التي واجهته في الحصول على خدمات ويلتون آنذاك من النادي التركي.

وجاء اختيار اللاعب بسبب معرفته بالفريق وسرعة تسجيله في القائمة الآسيوية.