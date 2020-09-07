شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي: التعادل مع النصر يمنح الحمرية ثقة كبيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وصف جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية تعادل فريقه مع النصر 3-3 في تجربة ودية جرت أمس الأول، بأنه معنوي بالدرجة الأولى وقال: بالطبع لا نعطي المباراة والنتيجة أكبر من حجمها، لأن الهدف في الأخير من المباريات الودية هو الإعداد، ولكن من منظور آخر فالتعادل مع فريق كبير مثل النصر بالتأكيد فيه جانب معنوي مهم، ويعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم.
وذكر الشامسي أن النصر خاض الشوط الأول بفريق مكتمل بوجود الأجانب واللاعبين الأساسيين ثم أشرك عشرة لاعبين في الشوط الثاني، وذكر أن التجربة أدت غرضها، كما هي الحال بالنسبة لتجربة التعاون التي سبقتها.
وأوضح: هناك مباراتان آخريان مع الحصن والعربي نأمل أن يستفيد منهما الفريق وأن يصل إلى المعدل اللياقي والبدني المطلوب.
وكشف الشامسي عن غياب اللاعبين وليد أحمد، وماهر جاسم عن صفوف الفريق متوقعاً عودتهما في التجربة المقبلة أمام دبا الحصن، وعن الأجنبي الثاني أفاد بأنه سيلتحق بالفريق غالباً الأسبوع المقبل بعد أن يشارك مع ناديه الحالي في آخر مباراة.
واعتبر الشامسي أن إعداد فريقه جيد، ويسير وفق الخطة الموضوعة، مشيراً في الوقت ذاته إلى حرص كل فرق الأولى إلى الاستعداد بقوة للموسم المقبل الذي توقع أن يكون مثيراً وقوياً وأن يشهد منافسة محتدمه بالذات بين المرشحين للصعود.
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