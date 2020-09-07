شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا تتأهل إلى ثمن نهائي «فلاشينج ميدوز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلبت الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامس تأخرها أمام مواطنتها سلون ستيفنز وبلغت ثمن نهائي بطولة «فلاشينج ميدوز»، إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس، فيما تابع الروسي دانييل مدفيديف مشواره السهل نحو الدور عينه بفوزه على الأمريكي جاي جاي وولف 6-3 و6-3 و6-2.

وبعد خسارتها المجموعة الأولى 2-6، قلبت وليامس المصنفة ثالثة تأخرها إلى فوز صعب على ستيفنز، المصنفة 26 في الدورة و39 عالمياً، بحسمها المجموعتين الثانية والثالثة 6-2 و6-2 في نيويورك.

وخسرت سيرينا المجموعة الأولى على ملعب «آرثر آش»، قبل أن تستعيد توازنها أمام ستيفنز حاملة اللقب عام 2017 وتحسم المجموعتين التاليتين والمباراة لصالحها.

وأهدرت التونسية أنس جابر المصنفة 27 تقدّمها في المجموعة الأولى 4-2 على الأمريكية صوفيا كينن المصنفة ثانية قبل خسارتها 6-7 (4-7) و3-6.

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