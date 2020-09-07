شكرا لقرائتكم خبر عن غاسلي بطل جائزة إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الفرنسي بيار غاسلي سائق ألفاتاوري-هوندا باكورة انتصاراته في بطولة العالم للفورمولا 1 بعد سباق دراماتيكي في جائزة إيطاليا الكبرى، وحل الإسباني كارلوس ساينز سائق ماكلارين-رينو ثانياً، فيما حقق الكندي لانس سترول سائق رايسينغ بوينت-مرسيدس المركز الثالث ليغيب فريق مرسيدس للمرة الأولى هذا الموسم عن منصة التتويج بعد أن أنهى هاميلتون السباق سابعاً بعد عقوبة 10 ثوان عليه، وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس خامساً.

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