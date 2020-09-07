شكرا لقرائتكم خبر عن تاناك يتوّج برالي أستونيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الأستوني أوت تاناك بطل العالم لقب النسخة الأولى من رالي بلاده ضمن بطولة العالم للراليات، رافعاً حدة المنافسة على صدارة ترتيب السائقين.

وجاء زميل تاناك في فريق هيونداي الإيرلندي كريغ بين ثانياً، فيما حلّ الفرنسي سيباستيان أوجييه متصدر ترتيب البطولة وبطل العالم ست مرات ثالثاً على تويوتا.

وقال تاناك بعد تتويجه الأول هذا الموسم «أنا سعيد جداً للفوز بأول رالي لبلادي في بطولة العالم».

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