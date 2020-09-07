شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يرغب في التعاقد مع مدرب الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى علم «الخليج الرياضي» أن الوحدة يرغب في التعاقد مع الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة لتولي مهمة قيادة «العنابي» في الموسم الجديد بديلاً للمدرب الهولندي مارك فوتا، وأن النادي يدرس تقديم طلب رسمي لنادي الظفرة.

من جهته، أكد نادي الظفرة، عدم تسلمه خطاباً من الوحدة للتعاقد مع رازوفيتش المدير الفني للفريق الأول بالنادي.

وأكد مصدر في الظفرة، أنه في حال تسلم النادي طلباً من إدارة الوحدة ستتم دراسته والبت فيه من قبل مجلس الإدارة.

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