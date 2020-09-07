عاشور ينتظر فتح المظاريف لتأكيد فوزه رئيساً لاتحاد اليد بالتزكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أغلق باب الترشيحات لانتخابات اتحاد الإمارات لكرة اليد للدورة الانتخابية 2020-2024 في الثانية عشرة ظهراً ، وقام 16 نادياً بتسليم المظاريف إلى الاتحاد أمس، ومن ثم قام محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد بتسليم المظاريف مغلقة إلى حسن المرزوقي عضو لجنة الانتخابات، وأعلن أنه سيتم فتح المظاريف وإعلان المرشحين في الواحدة من ظهر الاثنين في نادي الوصل.

وتفيد متابعات «الخليج الرياضي» بأنه من المرجح أن يتم الإعلان عن فوز القائمة المتقدمة للانتخابات بالتزكية برئاسة نبيل عاشور للاتحاد والأعضاء المرشحين للفوز بالتزكية أيضاً وهم: أنيسة الشدادي للمقعد النسائي وناصر الحمادي من نادي مليحة وعبدالله الكعبي من نادي العين والمهندس سعود صالح من نادي شباب الأهلي وفيصل الطواش من نادي النصر وعبدالسلام ربيع من نادي الوصل وداوود المليح من نادي دبا الحصن وعدنان فرج من أحد أندية الشارقة، وسوف تتضح الرؤية بصورة أكبر بعد فتح المظاريف اليوم، وفي حال ظهور مرشحين جدد للرئاسة أو العضوية، بالإضافة إلى المذكورين أعلاه سوف تجرى الانتخابات، أما في عدم وجود مرشحين، سيتم الإعلان عن فوز المذكورين أعلاه بالتزكية.

ويوجد خمسة أسماء كانت في الاتحاد السابق هم: نبيل عاشور وداوود المليح وعبدالله الكعبي وأنيسة الشدادي وناصر الحمادي فيما سيكون الأعضاء الجدد

من الوجوه الشابة التي تدخل الاتحاد لأول مرة، وهم: المهندس سعود صالح وفيصل الطواش، وعبدالسلام ربيع، والقانوني عدنان فرج.

وبناء على جدول إجراءات الانتخابات فسوف تصدر القائمة المبدئية للمترشحين يوم 20 سبتمبر الجاري، ويفتح باب الطعون يوم الاثنين 21 سبتمبر الجاري وتغلق الطعون يوم 24 سبتمبر الجاري.

وعقدت لجنة الطعون برئاسة أحمد خليفة حماد وعضوية الدكتور عدنان محمد الحمادي وسعيد غريب اجتماعاً تشاورياً في مقر الاتحاد، وكان في استقبال اللجنة محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد، وستصدر اللجنة قراراتها يوم 28 سبتمبر، وبعد إصدار قرارات الطعون تصدر القائمة النهائية للمرشحين يوم 29 سبتمبر الجاري وتعقد الجمعية العمومية الانتخابية يوم 5 أكتوبر القادم، ويفتح باب الطعون على نتائج الانتخابات يوم 6 أكتوبر القادم وتعتمد نتائج الانتخابات النهائية يوم 12 أكتوبر.